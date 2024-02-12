Крупнейшая фармкомпания Индии «Sun Pharma» намерена открыть представительство в Туркменистане

Представитель индийской компании рассказал о стремлении «Sun Pharma» укрепить свои позиции на туркменском рынке и готовности организовать поставки медицинских препаратов, применяемых в кардиологии, гастроэнтерологии, неврологии, гинекологии, психиатрии и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии