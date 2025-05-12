Елисейский дворец отреагировал на видео Макрона с белым свёртком 

Елисейский дворец отреагировал на бурные дискуссии в соцсети X* о поездке в поезде президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, во время которой политики пытались скрыть от журналистов некие предметы.
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