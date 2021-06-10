В Томске полицейские совместно с общественниками посетили «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Сотрудники ОМВД России по Кировскому району г. Томска, совместно с общественниками, в рамках проводимого ОПМ «Защита» посетили воспитанников ОГКУ «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное гнездо».
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