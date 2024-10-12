В Россию привезли огромный Jeep Grand Wagoneer L Obsidian с «ураганным» мотором: 510 л.с., «автомат» и полный привод — дорого

Один из московских дилеров продает Jeep Grand Wagoneer L в топовой комплектации Obsidian. Изюминкой автомобиля является рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель Stellantis Hurricane рабочим объемом 3,0 литра и двумя турбинами.
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