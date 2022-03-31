Аргументы недели

97 845 подписчиков

Захарова: в планы США, если они станут гарантом безопасности Украины, входят только поставки Киеву оружия и биолаборатории

Захарова: в планы США, если они станут гарантом безопасности Украины, входят только поставки Киеву оружия и биолаборатории

Соединенные Штаты Америки, став гарантом безопасности Украины, взяли бы на себя обязательства сохранения в ней мира, но в планы Белого дома входят только биолаборатории и поставки оружия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх