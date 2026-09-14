Ждали 5 лет: Россия ударила по поезда с Борисом Джонсоном?

Дрон атаковал поезд, рядом с которым находились Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники, пишет западная пресса и украинские СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Минздрав Подмоско...
- GS Педагог из Новоку...
- В Зачем ВСУ ударили...
"о неверной привязке к нему известных политиков"
А надо бы плотно привязать.