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Царьград

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Ждали 5 лет: Россия ударила по поезда с Борисом Джонсоном?

Ждали 5 лет: Россия ударила по поезда с Борисом Джонсоном?

Дрон атаковал поезд, рядом с которым находились Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники, пишет западная пресса и украинские СМИ.

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