Кольский полуостров, перевал Муста- Тунтури, часть 1-я, дорога через одноименный хребет

полуостров Средний отделяет от материковой части Кольского полуострова, не очень длиный, но весьма живописный горный хребет - Муста-Тунтури интересно, что в переводе с финского это название означает - фьельд, то есть - безлесая гора.
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