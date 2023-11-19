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Кольский полуостров, перевал Муста- Тунтури, часть 1-я, дорога через одноименный хребет

Кольский полуостров, перевал Муста- Тунтури, часть 1-я, дорога через одноименный хребет

полуостров Средний отделяет от материковой части Кольского полуострова, не очень длиный, но весьма живописный горный хребет - Муста-Тунтури   интересно, что в переводе с финского это название означает - фьельд, то есть - безлесая гора.

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