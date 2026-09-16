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«Мир и Человек»: открыт приём работ на осенний сезон медиафестиваля‑конкурса 2026

«Мир и Человек»: открыт приём работ на осенний сезон медиафестиваля‑конкурса 2026

Всероссийский инклюзивный медиафестиваль‑конкурс «Мир и Человек»: открыт осенний сезон 2026 года. Объявлен старт приёма работ на Всероссийский инклюзивный детско‑юношеский медиафестиваль‑конкурс «Мир и Человек» (осенний сезон 2026).

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