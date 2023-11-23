Ассоциация ветеранов СВО и «Волонтеры Победы» помогают семьям сослуживцев по всей России

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. Активисты Ассоциации ветеранов СВО по всей стране помогают семьям участников спецоперации и участвуют в патриотическом воспитании молодежи совместно с движением «Волонтеры Победы».
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