Выяснилось, кто будет исполнять обязанности президента Ирана

Первый вице-президент Ирана Мохбер будет исполнять обязанности президента до выборов @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Ольга Никитина Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в соответствии со статьей 131 Конституции Исламской республики примет на себя обязанности президента страны.
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