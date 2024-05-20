Выяснилось, кто будет исполнять обязанности президента Ирана

Первый вице-президент Ирана Мохбер будет исполнять обязанности президента до выборов @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Ольга Никитина Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в соответствии со статьей 131 Конституции Исламской республики примет на себя обязанности президента страны.