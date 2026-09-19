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В серьезном ДТП под Рубцовском пострадали семилетний ребенок и пенсионерка

В серьезном ДТП под Рубцовском пострадали семилетний ребенок и пенсионерка

Авария произошла на перекрестке трассы А‑322 и автодороги Мамонтово — Тишинка В Рубцовском районе Алтайского края произошло ДТП, в результате которого пострадали 80‑летняя женщина и семилетний ребенок.

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