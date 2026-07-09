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Venus Aerospace привлекла $91 млн на масштабирование технологии своих гиперзвуковых ракетных двигателей

Venus Aerospace привлекла $91 млн на масштабирование технологии своих гиперзвуковых ракетных двигателей

После успешных лётных испытаний компания ускорит выпуск двигателей нового типа для гиперзвуковых аппаратов и космической техникиАмериканская компания Venus Aerospace объявила о привлечении $91 млн в рамках раунда финансирования серии B.

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