Venus Aerospace привлекла $91 млн на масштабирование технологии своих гиперзвуковых ракетных двигателей

После успешных лётных испытаний компания ускорит выпуск двигателей нового типа для гиперзвуковых аппаратов и космической техникиАмериканская компания Venus Aerospace объявила о привлечении $91 млн в рамках раунда финансирования серии B.
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