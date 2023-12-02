Продюсер Антон Калинкин поцеловал Дарью Мороз на кинофестивале

Продюсер Антон Калинкин составил компанию актрисе Дарье Мороз на кинофестивале «Зимний». Пара вышла вместе в свет и не стеснялась демонстрировать свои чувства на глазах у посторонних, сообщает издание Woman.
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