В Краснодаре многодетным семьям отказали в праве пользоваться бесплатными аттракционами В кубанской столице отныне детям из многодетных детей нельзя бесплатно пользоваться аттракционами в городских парках даже один раз в месяц, как было прежде.
В Краснодаре многодетным семьям отказали в праве пользоваться бесплатными аттракционами В кубанской столице отныне детям из многодетных детей нельзя бесплатно пользоваться аттракционами в городских парках даже один раз в месяц, как было прежде.
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