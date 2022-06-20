Живая Кубань

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В Краснодаре многодетным семьям отказали в праве пользоваться бесплатными аттракционами

В Краснодаре многодетным семьям отказали в праве пользоваться бесплатными аттракционами

В Краснодаре многодетным семьям отказали в праве пользоваться бесплатными аттракционами В кубанской столице отныне детям из многодетных детей нельзя бесплатно пользоваться аттракционами в городских парках даже один раз в месяц, как было прежде.

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