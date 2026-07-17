❗️⚡️Иран приступил к первым ответным демонстративным ударам по критической инфраструктуре региональных союзников США.
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❗️⚡️Иран приступил к первым ответным демонстративным ударам по критической инфраструктуре региональных союзников США.