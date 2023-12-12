В кабмине сообщили о стабилизации цен на топливо в России

Минэнерго и Минсельхоз отметили стабилизацию цен на топливо в стране и отсутствие его дефицита, сообщили в правительстве России по итогам совещания вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний и ведомств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии