В кабмине сообщили о стабилизации цен на топливо в России

Минэнерго и Минсельхоз отметили стабилизацию цен на топливо в стране и отсутствие его дефицита, сообщили в правительстве России по итогам совещания вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний и ведомств.