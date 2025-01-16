Красноярский аэропорт превратился в арену страха и хаоса, когда напившийся до беспамятства мигрант устроил резню, оставив за собой шокирующий след насилия и ужаса.
«Пьяный была, дай переводчика» - иноземец который в аэропорту напал людей, не смог рассказать на русском, что произошло
Комментарии
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Стэйси
Пока действует порочная система власти, куда попадают не за ум, честь и совесть, а за бабки или подобострастное, раболепно-льстивое, угодливое поведение к вышестоящим и хамское к "быдлу", ничего не изменится. Запросы народные на справедливость им по барабану, как и всё остальное. В приоритете свой карман и власть, дающая этот карман наполнить. Редкие представители власти, которые понимают свой народ и готовы помогать и защищать его погоды не сделают.
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14 час.
Иван Ураганов
Почему наша страна продолжает пускать людей, которые не только не владеют языком, но и не имеют никакого представления о правилах поведения? На этот вопрос никогда не будет ответа.Ищите того,кому это выгодно.
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1 час.
G
Gleb
Он пьяный была. Но про переводчика он знал заранее. Не нужно лепить,что он был совершенно безграмотным специалистом. Его намеренно направили с этим актом в Красноярск. А вот кто стоит за этим, необходимо разобраться.
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34 мин.
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