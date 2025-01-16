«Пьяный была, дай переводчика» - иноземец который в аэропорту напал людей, не смог рассказать на русском, что произошло

Стэйси Пока действует порочная система власти, куда попадают не за ум, честь и совесть, а за бабки или подобострастное, раболепно-льстивое, угодливое поведение к вышестоящим и хамское к "быдлу", ничего не изменится. Запросы народные на справедливость им по барабану, как и всё остальное. В приоритете свой карман и власть, дающая этот карман наполнить. Редкие представители власти, которые понимают свой народ и готовы помогать и защищать его погоды не сделают.

Иван Ураганов Почему наша страна продолжает пускать людей, которые не только не владеют языком, но и не имеют никакого представления о правилах поведения? На этот вопрос никогда не будет ответа.Ищите того,кому это выгодно.