Система "Купол Донбасса" подавила три украинских БПЛА над кварталами Донецка

Система "Купол Донбасса" выявила и одновременно подавила три украинских беспилотника самолетного типа над кварталами Куйбышевского района Донецка, сообщает Национальный антитеррористический комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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