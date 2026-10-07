Мошенники начали взламывать гаджеты россиян через обновление "Госуслуг"

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Депутат Госдумы Антон Немкин 7 октября предупредил о новой схеме обмана: злоумышленники выдают себя за работников государственных или медицинских учреждений и уговаривают людей установить "обновление" для "Госуслуг" или ЕМИАС.