Алиев заявил о близости к согласованию текста мирного договора Баку и Еревана

Global Look Press/Kremlin Pool Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Баку и Евреван близки к достижению договоренности по тексту мирного договора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии