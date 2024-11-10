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Алиев заявил о близости к согласованию текста мирного договора Баку и Еревана

Алиев заявил о близости к согласованию текста мирного договора Баку и Еревана

Global Look Press/Kremlin Pool Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Баку и Евреван близки к достижению договоренности по тексту мирного договора.

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