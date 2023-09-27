Пятимесячная забастовка голливудских сценаристов официально подходит к ко...

Пятимесячная забастовка голливудских сценаристов официально подходит к концуГильдия сценаристов Америки объявила, что после достижения предварительной договоренности с голливудскими студиями в воскресенье вечером Комитет по переговорам WGA, Правление WGAW и Совет WGAE единогласно проголосовали за рекомендацию соглашения.
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