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Агент Самошникова: «Трактовки просто ужас, я их не понимаю. VAR убил всю суть футбола»

Агент Самошникова: «Трактовки просто ужас, я их не понимаю. VAR убил всю суть футбола»

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова, высказал мнение об удалении футболиста в матче 10-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1).

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