АФК "Система" поддерживает развитие конного спорта в России

На территории подмосковного конноспортивного клуба Emerald Stables близ отеля Cosmos Collection Izumrudny Les состоялся международный турнир "Конкур по-русски", который организовала девелоперская компания BN Group при поддержке АФК "Система" и Федерации конного спорта России.
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