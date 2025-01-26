Мексиканский залив: страны американского континента отвергли переименование США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Однако большинство стран, включая Мексику и Великобританию, отказались признать это изменение, оставляя старое название в силе.
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