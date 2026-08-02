Житель Одессы открыл огонь по сотрудникам ТЦК, которые проводили мобилизацию, пишут украинские группы.
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Житель Одессы открыл огонь по сотрудникам ТЦК, которые проводили мобилизацию, пишут украинские группы.
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