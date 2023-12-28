С подрядчика, строящего дорогу в Уваровском округе, взыскали 1,3 млн рублей

Прокуратура Тамбовской области добилась возмещения в бюджет Уваровского округа более 1,3 млн рублей. Ещё в октябре текущего года в суд было направлено уголовное дело в отношении руководителя организации, занимающейся строительством дорог.
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