Россияне открывают дорогие вклады на миллионы рублей, каждая пятая иностранная компания захотела вернуться в РФ. Обзор Банки.ру

На Ozon можно будет делать интернет-заказы из-за границы, сообщают «Ведомости». Для этого компания должна войти в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), в котором пока нет ни одного российского маркетплейса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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