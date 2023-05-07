Чемпионат России. «Зенит» против «Спартака», ЦСКА сыграет с «Оренбургом», «Краснодар» примет «Крылья»,«Реал» выиграл Кубок Испании

1.«Зенит» сразится со «Спартаком» в 26-м туре Мир РПЛ и станет чемпионом в случае победы. Также в воскресенье ЦСКА встретится дома с «Оренбургом», «Краснодар» примет «Крылья Советов».
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