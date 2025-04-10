Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Генерал-майор Иван Попов возвращается на СВО, он заключил контракт в Минобороны – адвокат

Генерал-майор Иван Попов возвращается на СВО, он заключил контракт в Минобороны – адвокат

БлокнотРУ Стало известно, что экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, проходящий обвиняемым по коррупционному делу, едет в зону боевых действий СВО.

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Комментарии
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NZ
N Z
Я не собираюсь что-то оправдывать. Но и беспредел сейчас сложно устроить. Век инета… Ему же не закрывают рот. Но он молчит. С чем связано? Вопрос. Может что и проясниться.
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4 час.
Вадим Кузнецов
Именно что век Интернета. Любая клевета мгновенно тиражируется и упоминается. И никогда не исчезает полностью, потому что &quot;Интернет ничего не забывает&quot;. А беспредел и сейчас устроить несложно, а когда о нем станет известно, рассказать, что &quot;это фейк&quot;
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4 час.
NZ
N Z
Время покажет. Торопиться не надо.
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3 час.
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