Генерал-майор Иван Попов возвращается на СВО, он заключил контракт в Минобороны – адвокат

NZ N Z Я не собираюсь что-то оправдывать. Но и беспредел сейчас сложно устроить. Век инета… Ему же не закрывают рот. Но он молчит. С чем связано? Вопрос. Может что и проясниться.

Вадим Кузнецов Именно что век Интернета. Любая клевета мгновенно тиражируется и упоминается. И никогда не исчезает полностью, потому что "Интернет ничего не забывает". А беспредел и сейчас устроить несложно, а когда о нем станет известно, рассказать, что "это фейк"