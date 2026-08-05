Россия халкын ноябрь һәм декабрьдә ике кыска эш атнасы көтә

Россиялеләрне 2026 елда ноябрь һәм декабрьдә тагын ике кыска эш атнасы көтә. РФ Сәүдә-сәнәгать палатасының «Кеше ресурслары белән идарә итү» база кафедрасы доценты Людмила Иванова-Швец РИА Новости агентлыгына шул хакта хәбәр итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии