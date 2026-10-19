Инициативу о проведении трехсторонних переговоров российский лидер озвучил в телефонном разговоре с президентом СШАПутин предложил лидерам США и КНР провести переговоры по украинскому конфликту.
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