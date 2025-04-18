ООН поблагодарила МЧС России за помощь людям Мьянмы

В своем письме Глава и Представитель отделения Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов в Женеве Рамеш Раджасингхам выразил благодарность и искреннюю признательность за быстрый и весомый вклад российских поисково-спасательных отрядов в преодоление последствий разрушительного землетрясения в Мьянме.