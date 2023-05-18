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В США назвали главный признак начала контрнаступления ВСУ

В США назвали главный признак начала контрнаступления ВСУ

Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной бронетехники на передовой, об этом Business Insider заявил военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.

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