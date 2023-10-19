Юрист Салкин объяснил, куда обращаться с жалобой на управляющую компанию

Правозащитник, юрист Михаил Салкин рассказал, что жалобу на управляющую компанию и ЖКХ при отсутствии отопления в квартире нужно подавать в Государственную жилищную инспекцию или другой уполномоченный орган, пишет NEWS.
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