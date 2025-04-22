В Казани у матери забрали девочку-маугли

Ребенок не ходил в школу и почти не бывал на улице В Авиастроительном районе Казани органам опеки передали девочку-маугли, которую мать прятала дома, – ребенок не посещал школу и почти не выходил на улицу.
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