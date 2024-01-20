В Госдуме пообещали, что россиян не будут штрафовать за слова "продавщица" и "актриса"

Россиян не будут наказывать за использование феминитивов, так как сами по себе эти слова — не показатель принадлежности к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-движению.
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