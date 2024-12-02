Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    О Пескове: - "Ничего не вижу... ничего не слышу... никому ничего не скажу ".  Вы прослушали инструкцию о технических ...Песков заявил, чт...
  • Eduard
    Зеленского давно все посылают и что?Песков заявил, чт...
  • Eduard
    Надо будит и Германию уничтожим как и Украину!Шольц в обращении...

ЦБ и Минюст России ограничат взыскание долгов россиян в обход суда

ЦБ и Минюст России ограничат взыскание долгов россиян в обход суда

Банк России, Минюст РФ и Федеральная нотариальная палата (ФНП) готовят изменения в законы, которые призваны ограничить возможности банков и коллекторов взыскивать долги физических лиц при помощи исполнительной надписи нотариуса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх