ЦБ и Минюст России ограничат взыскание долгов россиян в обход суда

Банк России, Минюст РФ и Федеральная нотариальная палата (ФНП) готовят изменения в законы, которые призваны ограничить возможности банков и коллекторов взыскивать долги физических лиц при помощи исполнительной надписи нотариуса.
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