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В Государственной капелле наградили победителей премии «ТЭФИ-Регион»

Финал XX юбилейного всероссийского телевизионного конкурса в нашем городе проходил впервые. В Академической капелле Петербурга состоялась XX юбилейная церемония вручения премии Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион», пишет «Город+».

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