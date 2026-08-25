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Царьград

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Верхушка обезглавлена: русские бойцы ликвидировали офицера-снайпера ВСУ

Верхушка обезглавлена: русские бойцы ликвидировали офицера-снайпера ВСУ

ВС России ликвидировали снайпера батальона полиции особого назначения Украины – и не только его.Русские бойцы ликвидировали двух украинских офицеров – об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

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