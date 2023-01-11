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Нефтяная независимость США завершит полный исход Америки с Ближнего Востока

Нефтяная независимость США завершит полный исход Америки с Ближнего Востока

В новом 2023 году США, наконец, впервые с 1945 года станут чистым экспортером сырой нефти, и последствия этого давно планируемого шага для политики Вашингтона в отношении Ближнего Востока могут быть чрезвычайными и опасными.

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