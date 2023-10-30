Еще один подмосковный охотник поспешил «открыть» в Астраханской области полевой сезон

Теперь ему грозят штрафные санкции и лишение права на охоту. Совсем недавно ПУНКТ-А писал, как возле хутора Сазаний Угол Харабалинского района задержали двух охотников из Московской области, которые подстрелили двух куропаток, хотя сезон охоты на степную, полевую дичь в Астраханской области стартует только 1 ноября.