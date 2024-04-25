В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничили движение на нескольких улицах

Из-за подготовки к отопительному сезону и проведения соответствующих работ, в Самаре с 25 апреля временно ограничили движение транспорта по нескольким участкам улично-дорожной сети, сообщили в мэрии города.
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