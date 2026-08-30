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Эксперт Кузнецова: целый арбуз хранится до 2–3 недель, а разрезанный — 2–3 суток

Эксперт Кузнецова: целый арбуз хранится до 2–3 недель, а разрезанный — 2–3 суток

Срок хранения арбуза зависит от одного главного фактора — целый он или уже разрезанный. От этого зависят и продолжительность безопасного хранения, и меры предосторожности.

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