Кризис энергоперехода

Попытки быстрого перехода к «зеленой» энергетике спровоцировали масштабный мировой энергокризис. По мнению авторитетных экспертов, главным риском для человечества на ближайшее десятилетие являются именно поспешные и непродуманные климатические меры.
Попытки быстрого перехода к «зеленой» энергетике спровоцировали масштабный мировой энергокризис. По мнению авторитетных экспертов, главным риском для человечества на ближайшее десятилетие являются именно поспешные и непродуманные климатические меры.
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