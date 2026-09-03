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Царьград

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БПЛА с Тайваня увеличили экспорт в 2024 году в 55 раз

БПЛА с Тайваня увеличили экспорт в 2024 году в 55 раз

Экспорт беспилотников с Тайваня резко вырос к 2024 году. Основные рынки — Польша, Чехия и США. Эксперты отмечают нестабильный спрос и технологические ограничения.

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