Европа должна взять на себя основную тяжесть поддержки мира – Стармер

Британия готова отправить войска на Украину, но без поддержки США не обойтись. Об этом, выступая в Палате общин, заявил премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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