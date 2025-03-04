Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Европа должна взять на себя основную тяжесть поддержки мира – Стармер

Европа должна взять на себя основную тяжесть поддержки мира – Стармер

Британия готова отправить войска на Украину, но без поддержки США не обойтись. Об этом, выступая в Палате общин, заявил премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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