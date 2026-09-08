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ФедералПресс

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Какие продукты подешевеют в ближайшее время: ответ экономиста

Какие продукты подешевеют в ближайшее время: ответ экономиста

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. С начала года цены в России выросли на 4,67 %, однако в августе наметилась тенденция к снижению – среднесуточное падение составило 0,003 % против роста в 0,017 % месяцем ранее.

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