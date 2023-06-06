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Как в Воронеже намерены развивать медицинский туризм

Как в Воронеже намерены развивать медицинский туризм

Расходы приезжих на диагностику и лечение в столице Черноземья в 2022 году выросли почти вдвое. Какие услуги пользуются популярностью у иногородних пациентов и как превратить стандартные предложения клиник Воронежа в туристический продукт? .

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