Как в Воронеже намерены развивать медицинский туризм

Расходы приезжих на диагностику и лечение в столице Черноземья в 2022 году выросли почти вдвое. Какие услуги пользуются популярностью у иногородних пациентов и как превратить стандартные предложения клиник Воронежа в туристический продукт? .
Расходы приезжих на диагностику и лечение в столице Черноземья в 2022 году выросли почти вдвое. Какие услуги пользуются популярностью у иногородних пациентов и как превратить стандартные предложения клиник Воронежа в туристический продукт? .
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