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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин забил победный гол «Каролине» в овертайме и сделал ассист, став 2-й звездой матча. У него 4+5 в 7 играх плей-офф

Панарин забил победный гол «Каролине» в овертайме и сделал ассист, став 2-й звездой матча. У него 4+5 в 7 играх плей-офф

Форвард «Рейнджерс» отличился на 62-й минуте и был признан второй звездой игры 2-го раунда Кубка Стэнли.

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