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Царьград

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Украинский сайт "Миротворец" внёс Крамера в свою базу данных

Украинский сайт "Миротворец" внёс Крамера в свою базу данных

Координатор Союза атаманов казачьих общин Европы, Григорий Крамер, добавлен в базу украинского сайта "Миротворец", обвиняемого в нарушении прав человека.

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